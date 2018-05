La police saisit 50 crocodiles vivants à l'aéroport d'Heathrow

La police chargée de lutter contre le trafic des espèces protégées a découvert à l'aéroport d'Heathrow une cargaison de 50 crocodiles répartis dans cinq boîtes en provenance de Malaisie, a annoncé le journal Evening Standard.

« Les crocodiles avaient commencé à se battre entre eux pendant le vol parce que leur espace était restreint. Peu d'attention a été consacrée à leur bien-être», a déclaré Grant Miller, chef de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES) à l'aéroport d'Heathrow.

Il a par ailleurs déploré la mort de l'un des animaux transportés dans ces conditions.

Les reptiles, de jeunes crocodiles marins âgés d'un an, étaient arrivés de Malaisie et destinés à une ferme où ils devaient être élevés pour leur viande. Or le règlement des transports n'avait pas été respecté: les 50 animaux étaient répartis dans cinq boîtes dont chacune est destinée à accueillir seulement quatre spécimens. Le mode de transport n'étant pas conforme au règlement, cela invalidait automatiquement le permis d'importation le rendant ainsi illégal, a précisé le journal.

Actuellement, les animaux ont été pris en charge et devraient prochainement retrouver la Malaisie, a-t-il ajouté.