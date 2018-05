«Saisis-le par le cou!» ou mode d'emploi pour sauver un crocodile tombé du 4e étage

Qu'un homme vive avec un crocodile en guise d'animal de compagnie n'a aujourd'hui sans doute rien d'étonnant. Qu'il le laisse se promener sur son balcon tient un peu plus de l'insolite. Mais que ce crocodile tombe du haut du 4e étage, cela relève de l'incroyable. C'est pourtant vrai et si vous pensez que l'histoire se passe quelque part en Afrique, détrompez-vous. Le reptile a vécu sa mésaventure en Ukraine, dans la région d'Odessa!

«За шею хватай!». Крокодил, которого хозяин выпустил на балкон, выпал с 5-го этажа и сделал день жителям Одесской области. Соседи и прохожие наперебой давали советы, как его лучше ловить pic.twitter.com/6Z171aCmfD — НТВ (@ntvru) 5 мая 2018 г.​

L'aventure du crocodile et de son propriétaire a beaucoup diverti les voisins et les passants qui n'étaient pas avares de conseils et présentaient chacun leur projet de sauvetage et la manière de s'y prendre. Ainsi, l'un des conseils était le suivant: «Saisis-le par le cou!»