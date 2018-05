Au Brésil, un hélicoptère transportant une mariée chute juste avant la cérémonie

Un hélicoptère qui transportait une jeune femme à son propre mariage au Brésil a chuté et pris feu. L'accident n'a pas tourné au drame, mais trois personnes ont été blessées, a annoncé la chaîne brésilienne Globo.

Une fiancée se rendait à son mariage en hélicoptère quand celui-ci est tombé et s'est enflammé dans l'État brésilien de Sao Paulo, dans le sud-est du pays, a annoncé dimanche la chaîne Globo.

Ce n'est que par un heureux hasard que la fiancée est sortie indemne de l'accident. Toutefois, les trois personnes qui l'accompagnaient ont été blessées. Malgré l'incident, le mariage n'a pas été repoussé et la fiancée est arrivée à la cérémonie par la route.

Selon l'un des témoins, l'hélicoptère a réalisé un virage et a chuté juste avant l'atterrissage. La fiancée et le pilote ont réussi à quitter l'appareil et à s'en éloigner. Les pompiers arrivés sur les lieux ont extrait les trois autres passagers, après quoi l'hélicoptère s'est enflammé. L'incendie a été rapidement éteint.