Il touche les fesses d’une journaliste en plein direct, elle lui fait regretter son geste

Entourée de supporters après un match de football entre des équipes mexicaine et canadienne, une journaliste commentait les célébrations lorsqu’elle a senti une main baladeuse sur ses fesses… La réaction de la femme ne s’est pas fait attendre.

C'était un sujet comme on en voit plein tous les jours à la télé, à une exception près. La journaliste mexicaine Maria Fernanda Mora commentait sur la chaîne Fox Sports les célébrations qui ont suivi la victoire de l'équipe locale de Chivas Guadalajara sur l'équipe canadienne du Toronto FC. Entourée de fans agités, elle s'est subitement retournée et a frappé en plein direct l'un des supporter avec son micro. Un geste que la journaliste a par la suite expliqué en affirmant que l'homme lui avait mis une main entre les fesses.

«Ce qui m'est arrivé jeudi arrive à des milliers de femmes tous les jours dans les lieux publics. La différence est que ça m'est arrivé en direct à la télévision et que j'ai décidé de me défendre. Ma réaction est ce qui a fait tourner ce fait en quelque chose de viral», a-t-elle indiqué citée par The Daily Mail.

Les internautes ont apporté leur soutien à Maria Fernanda Mora en lançant le hashtag #UnaSomosTodas. (Une comme nous tous)