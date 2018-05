Les pieds dans le plat:les diplomates réagissent au dessert servi à Abe dans une chaussure

Lors d’un dîner officiel avec Shinzo Abe et Benjamin Netanyahu, un chef cuisinier israélien a servi, sans penser à mal, un dessert dans une chaussure en métal, ce qui est très mal vu dans la culture japonaise. Les diplomates sont outrés, bien que le Premier ministre japonais ait aimé le repas.

Porter des chaussures à l'intérieur d'une maison et en particulier pendant un repas est mal vu dans la culture japonaise, mais il semble que personne n'ait averti le célèbre cuistot israélien Moshe Segev, qui a eu l'idée de servir un dessert au chocolat dans une chaussure en métal au Premier ministre japonais Shinzo Abe, relate le portail d'actualités Global News.

Публикация от segevmoshe (@segevmoshe) 6 Май 2018 в 10:57 PDT

D'ailleurs, M.Segev était si fier de sa création culinaire qu'il a même publiée sur Instagram une photo de cette dernière avec l'inscription «assortiment de chocolats du monde entier». Cependant, les diplomates des deux pays ne partagent pas son enthousiasme, loin s'en faut.

Un diplomate israélien, qui a travaillé au Japon, a qualifié cette audace culinaire de «décision stupide et insensible», indique le journal The Jerusalem Post.

Публикация от segevmoshe (@segevmoshe) 2 Май 2018 в 1:04 PDT

«Il n'y a rien de plus méprisable dans la culture japonaise que les chaussures. Les Japonais ne portent de chaussures ni à la maison ni au bureau. Même le Premier ministre, les ministres et les députés ne portent pas de chaussures sur leur lieu de travail», a expliqué le diplomate.

«Cela équivaut à servir du chocolat à des invités juifs dans un plat en forme de cochon», a-t-il fustigé.

Un diplomate japonais a de son côté souligné que le fait de servir un plat dans une chaussure était en décalage avec les normes des repas universels, indépendamment de la nationalité.

Публикация от segevmoshe (@segevmoshe) 6 Май 2018 в 5:19 PDT

«Aucune culture ne met de chaussures sur la table. Qu'avait à l'esprit cet illustre cuistot Segev?», a indigné le diplomate, selon The Jerusalem Post.

Toujours est-il que le Shinzo Abe a aimé le repas et a même invité le cuisinier au Japon, précise le journal The Times of Israel.