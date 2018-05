Des Russes retrouvent Eva Green dans un supermarché au milieu de la vodka… (photos)

L’actrice française Eva Green se promène la nuit parmi les rayons de vodka dans le Carrefour d’un village russe et se prend en photo avec les habitants locaux, qui ne s’attendaient pas à rencontrer la star dans un tel endroit et sans maquillage.

En Russie tout peut arriver: rencontrer une célèbre actrice française en train de se promener dans un supermarché d'un petit village russe? Pas de problème!

Les habitants de la région de Moscou se sont mis à publier sur les réseaux sociaux des photos avec Eva Green, connue pour ses rôles dans Innocents: The Dreamers, Casino Royale ou Kingdom of Heaven. Mais la Eva Green qu'ils ont rencontrée était vêtue d'un jean, d'un t-shirt, d'un anorak énorme… et d'un bonnet.

Публикация от Irma (@irma_v_b) 12 Апр 2018 в 8:47 PDT

Публикация от Kristina (@kris_tatarinova) 15 Апр 2018 в 10:11 PDT

A côté d'un rayon de vodka et de vins, de chips ou encore de boissons énergisantes, la Française a gardé sur tous les clichés ses charme et son sourire brillant… même avec les yeux mi-clos.

Публикация от Archi (@babanian_art) 27 Апр 2018 в 12:32 PDT

Il s'est avéré que la réalisatrice française Alice Winocour a organisé dans la région de Moscou le tournage de son nouveau film Proxima. La ravissante Eva Green y joue un astronaute qui se prépare à voler vers la Station spatiale internationale.