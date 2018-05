Le mystère des jumeaux: et si ce n’est pas le Titanic qui avait coulé?

Malgré le temps, le naufrage du Titanic continue à exciter l’imagination et à faire naître des hypothèses concernant son naufrage. Et en voici une autre, ce n’est pas le Titanic qui aurait coulé mais son jumeau l’Olympic, affirme un écrivain britannique. Selon lui, le Titanic aurait pu rien de moins qu’être remplacé juste avant de quitter le port.

Robin Gardiner, écrivain britannique et auteur du livre The Titanic never sank (Le Titanic n'a jamais coulé, en français) affirme que le légendaire navire aurait pu être remplacé par son jumeau l'Olympic juste avant de quitter le port, le 15 avril 1912.

© AP Photo / Le menu du tout premier déjeuner servi sur le Titanic vendu pour une somme faramineuse

Selon lui, l'Olympic a été endommagé en 1911 lors d'une collision avec le navire de guerre britannique Hawke lorsque le Titanic et l'Olympic effectuaient des manœuvres ensemble.

Comme l'indique M.Gardiner, c'était l'équipage de l'Olympic qui était accusé de cette collision et les assureurs de la compagnie White Stars avaient refusé de payer les dommages et les intérêts. À ce moment-là, le navire n'avait fait que quatre voyages et s'il avait vraiment été à l'origine de l'accident, la compagnie aurait essuyé des pertes considérables.

Ainsi, l'écrivain insiste sur le fait que la société avait remplacé l'Olympic par le Titanic qui devait faire un voyage à New-York. En effectuant cette substitution, la compagnie aurait voulu prouver que le prétendu Olympic qui n'était autre que le Titanic n'était pas endommagé ce qui leur aurait permis de demander dommages et intérêts à la compagnie gérant le Hawke.

Cette hypothèse a été démentie par le blogueur Myles Power sur sa chaîne YouTube la semaine dernière. D'après lui, cette idée est fausse car les deux vaisseaux n'étaient pas totalement identiques. Ils avaient les différences notamment au niveau des fenêtres qui auraient été rapidement remarquées.

© AP Photo / Une lettre d’un naufragé du Titanic vendue aux enchères pour une somme record

Selon lui, il aurait fallu du temps pour rendre l'Olympictout à fait identique au Titanic.

De plus, comme l'affirme M.Power, dans la zone du naufrage, les spécialistes ont découvert une hélice authentifiée comme appartenant au Titanic, précise le quotidien Dailystar.

Le Titanic est un paquebot transatlantique britannique construit en 1907. À l'époque, il était le navire le plus grand et le plus luxueux du monde. Lors de son voyage inaugural reliant Southampton, en Angleterre, à New York, il a fait naufrage le 14 avril 1912 à 23h40 en heurtant avec sa coque un iceberg. Il a coulé le 15 avril au large de Terre-Neuve.