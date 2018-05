Ce site touristique que les touristes français préfèrent à la tour Eiffel

Désormais, on sait ce qu'affectionnent particulièrement les touristes français. Il s'avère qu'à la tour Eiffel ou Versailles ils préfèrent les monuments et lieux touristiques de Londres parce que ceux-ci reflètent mieux l'histoire, selon une nouvelle enquête reprise par The MailOnline.

Bien que Paris reste la destination touristique la plus populaire au monde, selon le portail TripAdvisor, les Français n'y voient rien de spécial et lui préfèrent Londres. Ainsi, plus de touristes français ont visité la Grande Roue et Buckingham Palace que la tour Eiffel ou la cathédrale Notre-Dame, a révélé The MailOnline. Il faut dire que Londres a gagné en popularité dernièrement grâce au prochain mariage du prince Harry et de Meghan Markle, le 19 mai, mais aussi grâce au Brexit.

En outre, beaucoup de Français ont dit passer à côté des monuments nationaux craignant un trop grand nombre de visiteurs étrangers.

Les Français sont plus attirés par le patrimoine étranger parce qu'ils estiment que les monuments britanniques «sont connus mondialement avec un passé historique riche» et parce qu'ils sont «simplement superbes», a indiqué pour sa part BFMTV, ajoutant que le comparateur de vol Jetcost avait interrogé 2.417 Français âgés de plus de 18 ans et ayant pris l'avion au moins trois fois durant ces cinq dernières années.

«Il est toujours vrai que les attractions touristiques sont plus excitantes dans d'autres parties du monde que dans votre pays d'origine, a constaté un porte-parole de Jetcost, cité par The MailOnline. Mais ceux de votre pays d'origine devraient être en tête de liste, car ils font partie de votre culture et de votre histoire.»

MailOnline précise que le monument le plus visité lors d'un séjour à l'étranger est la Grande Roue de Londres. Elle est suivie de Buckingham Palace, de la statue de la Liberté à New York, du Colisée de Rome et de la Basilique de la Sagrada Família à Barcelone.

Les Français sont les touristes les plus nombreux outre-Manche.