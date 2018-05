Yellowstone: l’activité du plus grand geyser du monde rend perplexes les chercheurs

Steamboat ne dégonfle pas. Considéré comme le plus grand geyser actif du monde à ce jour, il est déjà entré en éruption cinq fois depuis le début de l'année, présentant un regain d'activité inhabituel.

La cause de ce brusque réveil rend perplexes les géologues qui avouent ne pas être en mesure de l'expliquer, relate The Independent. Or, assurent-ils, les jets d'eau chaude devenus récemment plus fréquents ne présagent pas du tout une éruption volcanique à venir.

Le US Geological Survey a ainsi rejeté les craintes selon lesquelles l'activité de Steamboat pourrait signifier qu'un gigantesque stock souterrain de magma — suffisant pour recouvrir la moitié des États-Unis de lave — serait sur le point de submerger le parc national de Yellowstone où se produit le spectacle de la nature.

Dans une série de tweets le service géologique a rappelé que Steamboat avait déjà eu de fréquentes éruptions dans les années 1960 et au début des années 1980.

Michael Poland, responsable d'un observatoire volcanique, a de son côté affirmé: «Rien n'indique qu'une éruption volcanique soit imminente».

Yellowstone compte parmi les plus grands super-volcans du monde. C'est dans cette région que se produisent fréquemment des secousses sismiques et où l'activité géothermale est la plus forte du continent. Le Steamboat peut quant à lui s'élever jusqu'à 90 mètres de hauteur. Il est entré en éruption le 15 mars ainsi que les 19 et 27 avril avant de recommencer les 4 et 13 mai. Les trois dernières éruptions comparables avaient été enregistrées en 2003.