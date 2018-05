Top-10 des plus impressionants ponts du monde en photos

L’inauguration du pont de Crimée est un événement d’une grande importance pour la Russie. Long de 19 km, ce qui en fait le plus long de Russie, il relie la Crimée et le territoire de Krasnodar. Sputnik propose une sélection des ponts les plus célèbres de la planète que le nouvel ouvrage d’art russe pourrait bien rapidement concurrencer.

Dans la plupart des cas, les ponts ne sont pas des constructions auxquelles on prête beaucoup d'attention. Et pourtant, certains d'entre eux sont impressionnants et célèbres par leur histoire, leur architecture ou leur taille. Les ponts de cette liste sont devenus des emblèmes des régions où ils se trouvent

Pont du Golden Gate

Le pont du Golden Gate de San Francisco est un ouvrage mythique des États-Unis, construit en 1937.

Considéré comme l'une des sept merveilles du monde contemporain, ce pont suspendu est situé dans l'État de Californie et traverse le Golden Gate, détroit par lequel la baie de San Francisco débouche dans l'océan Pacifique. Il enjambe le détroit sur une longueur de 2.737 m.

Pont Vasco de Gama

Le pont Vasco de Gama est un viaduc continu qui franchit l'estuaire du Tage dans sa partie la plus large, au nord de Lisbonne sur une distance de 12,3 km. Sa longueur totale est de plus de 17 km, ce qui en fait le plus grand d'Europe.

Ouvert au public juste avant l'Exposition universelle de 1998, le pont Vasco de Gama a été conçu pour résister à un tremblement de terre, indique Routard.com. C'est l'un des viaducs les plus longs de son genre. Il est construit en plusieurs parties qui ont une grande amplitude d'oscillation sans toutefois transmettre le mouvement aux autres…

Chaque jour, plus de 70.000 véhicules empruntent cet axe reliant le nord de Lisbonne à l'Algarve et l'Espagne.

Pont de Brooklyn

Le pont de Brooklyn, à New York, est l'un des plus anciens ponts suspendus des États-Unis. Il traverse l'East River pour relier les arrondissements de Manhattan et de Brooklyn.

Comme le rappelle Newyorkmonamour.fr, le pont de Brooklyn s'étend sur presque 2 km de longueur. Il est soutenu par quatre câbles en acier de 28 centimètres de diamètre. Sa construction a duré 14 ans, de 1869 à 1883.

Le pont de Brooklyn, qui se dresse au-dessus de l'East River, est l'un des monuments emblématiques de la Grosse Pomme. Il est aussi l'un des édifices les plus visités de New York.

Tower Bridge

Le Tower Bridge est le pont le plus imposant de Londres et, par conséquent, le plus célèbre. Il se situe juste à côté de la Tour de Londres (Tower of London). C'est de là que vient son nom, explique Planlondres.com.

Le Tower Bridge est un pont basculant construit entre 1886 et 1894. Large de 15 m et haut de 43, il mesure près de 290 m de long. Il enjambe la Tamise qui, à cet endroit, fait 270 m.

Ce pont est célèbre dans le monde entier grâce à son architecture très particulière. Il est de style néogothique.

Viaduc de Millau

Le viaduc de Millau est un pont à haubans franchissant la vallée du Tarn, dans le département de l'Aveyron, en France. Portant l'autoroute A75, il assure la jonction entre le Causse Rouge et le Causse du Larzac en franchissant une brèche de 2.460 m de longueur et de 343 m de profondeur au point le plus haut.

Le pont a été mis en service le 16 décembre 2004, trois ans seulement après la pose de la première pierre.

Pont de la baie de Hangzhou

Le pont de la baie de Hangzhou est le plus grand pont maritime du monde. Avec ses 36 km de voies suspendues et ses haubans majestueux, ce pont est une véritable réussite architecturale.

Reliant Shanghai à Ningbo, il a été inauguré le 1er mai 2008. Depuis son ouverture, le temps pour relier les deux villes a été réduit de deux heures et trente minutes, indique Voyages-Chine.com.

Pas moins de six voies rapides permettent aux véhicules de se rendre d'une rive à l'autre à la vitesse maximale autorisée de 100km/h.



Pont du Palais

Le pont du Palais est un pont sur la Neva à Saint-Pétersbourg, le premier à se lever à 1 h35 du matin.

Il fait 250 m de long et 27 de large. Ce pont relie la partie centrale de la ville (île de l'Amirauté) et l'île Vassilievski. Il a été construit en 1916, en remplacement du pont initial, sur pilotis.

L'image des deux travées centrales levées du pont est devenue l'un des symboles de Saint-Pétersbourg.



Pont Banpo

Le Pont Banpo est le pont-fontaine le plus long du monde, inscrit au livre Guinness des records. Sa longueur est de 1.140 m. Il est situé à Séoul.

Avec son extraordinaire fontaine, ce pont est considéré comme l'un des plus beaux au monde. La nuit, il est illuminé de milliers d'ampoules LED qui en font un véritable régal pour les yeux.

Pont Charles

Le pont Charles est un pont qui relie la Vieille-Ville de Prague au quartier de Malá Strana. Il fait 515,76 m de long.

D'abord appelé Pont de pierre, puis pont de Prague, c'est à partir de 1870 qu'on commence à le désigner pont Charles, en souvenir de son fondateur, l'empereur Charles IV, qui en avait posé la première pierre en 1357, rappelle Prague.eu.

Le pont, achevé en 1402, est bâti en blocs de grès et flanqué de tours à chacune de ses extrémités. Entre 1683 et 1928, 30 statues de saints réalisées par des artistes tels que M. Braun ou F. M. Brokof ont progressivement orné chaque pile du pont.

Pont de Crimée

Le pont de Crimée, qui relie la Crimée et le territoire de Krasnodar est le plus long en Russie avec ses 19 km. Le chantier a été lancé en février 2016. Son ouverture à la circulation automobile était initialement programmée pour décembre 2018 et à la circulation ferroviaire pour la fin de l'année 2019.

Le pont de Crimée a été inauguré ce mardi 15 mai, en présence du chef de l'État Vladimir Poutine.

La structure du pont repose sur 7.000 pieux et 595 pylônes. Au total, la construction du pont a utilisé tellement de fer, que ce serait suffisant pour ériger 32 fois la Tour Eiffel.

La capacité du pont est estimée à 40.000 véhicules par jour et 47 trains dans chacun des deux sens par jour (14 millions de passagers et 13 millions de tonnes de fret par an).