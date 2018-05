La Crimée, nouvelle destination touristique pour les Vietnamiens

Les paysages époustouflants et l’infrastructure développée de la Crimée la transforment en une destination exceptionnelle pour les touristes, y compris pour les visiteurs du Vietnam. Sputnik a interrogé des représentants des tour-opérateurs vietnamiens qui ont parlé en détails de leurs ambitieux projets liés à la péninsule.

© Sputnik . Alexey Malgavko Début de la circulation automobile sur le pont de Crimée 14

La Crimée fera désormais partie des destinations pour les Vietnamiens. La péninsule dispose de nombreux sites incontournables à visiter a indiqué à Sputnik Phung Quang Thang, directeur de l'agence touristique «Hanoi tourist» qui est arrivé en Crimée pour la première fois.

«Ici, il y a de nombreuses choses intéressantes pour les Vietnamiens: la beauté de la nature, des monuments historiques des siècles écoulés et même des millénaires. Sans parler du développement social et économique de la Crimée, du pont automobile et ferré de 19 km qui relie la Crimée à la Russie. Nous allons ajouter la Crimée à nos destinations touristiques pour les Vietnamiens», a-t-il souligné.

© Photo. le ministère des Stations balnéaires et du Tourisme de Crimée Une délégation vietnamienne en Crimée

Selon l'autre interlocuteur de Sputnik, le représentant de l'entreprise touristique «Visit Russia» Ta Thi Bich Ha, la Crimée dispose de tout le nécessaire pour accueillir des touristes.

«On a tout aimé ici, à savoir les villes, les stations balnéaires, c'est-à-dire presque tout le littoral de Crimée. Les conditions pour accueillir des touristes sont parfaites, l'attitude des habitants envers les touristes est très chaleureuse.»

© Sputnik . Alexey Kudenko Voici pourquoi il est symbolique que Poutine participe à l’inauguration du pont de Crimée

La cheffe du département du tourisme du ministère des Stations balnéaires et du Tourisme de Crimée, Olga Matsoulova, a raconté à Sputnik que les touristes vietnamiens ne s'étaient pas encore rendus sur la péninsule.

«Nous avons commencé à coopérer avec les tour-opérateurs vietnamiens il y a un an, lorsque nous avons présenté nos capacités touristiques à nos collègues à Hanoï», a précisé Mme Matsoulova.

Selon le ministère des Stations balnéaires et du Tourisme de Crimée, les premiers touristes vietnamiens peuvent visiter la péninsule dès 2018.