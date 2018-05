Les 12 métiers préférés des tueurs en série

Le criminologue canadien Michael Arntfield a établi quelles professions étaient les plus répandues chez les tueurs en série. Alors, y a-t-il quelqu’un qui exerce l’un de ces métiers «meurtriers» parmi vos connaissances?

Il semble que les tueurs en série gagnent plus facilement leur vie dans certaines professions que dans d'autres, du moins cela ressort d’un livre publié par le professeur de criminologie canadien Michael Arntfield, a annoncé le journal britannique The Daily Mail.

Le professeur Arntfield a étudié les modèles et les comportements des tueurs sur une période de 50 ans avant de découvrir que ces criminels avaient tendance à choisir certains secteurs économiques et activités. La plupart des tueurs en série exerçaient des métiers ayant trait à la nature, faisant appel à leur instinct de tueur ou bien donnant accès à leurs victimes potentielles.

Michael Arntfield divise les professions en quatre catégories distinctes, selon le niveau de compétence et de qualification, et la plupart de ces métiers sont étonnamment «ordinaires».

Les tueurs en série ont très souvent été mécaniciens aéronautiques, cordonniers, rembourreurs automobiles, arboristes ou ouvriers forestiers, chauffeurs de camion ou gestionnaires d’entrepôt.

Selon le professeur, parmi les tueurs on trouve aussi des employés non qualifiés, comme par exemple des déménageurs, ainsi que des portiers d’hôtel, des pompistes, des policiers et des agents de sécurité, des militaires ou des personnalités religieuses.

M.Arntfield estime que le choix de ces métiers s’explique par leur mobilité et le pouvoir qu’ils donnent, ainsi que par le fait qu’ils satisfont certaines perversions sexuelles.