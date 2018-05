Google «tue» les smartphones fonctionnant sous Android

Les utilisateurs de smartphones de fabrication chinoise Honor et Huawei fonctionnant sous Android se sont retrouvés confrontés à des problèmes techniques suite à la dernière mise à jour de Google Play Services, ont communiqué les médias.

Ainsi, lorsqu'ils essayaient de lancer des applications populaires comme, par exemple Play Market et Uber, ils recevaient un message indiquant «Google Play Services are updating» («Google Play Services est en train d'être mis à jour», en français). Parmi les applications affectées, on retrouve également Maps, Google Pay, G Home et Android.

En lançant des applications, ce message s'affiche toujours et il est donc impossible de s'en servir.

L'erreur a touché tels modèles que les Huawei Mate 7, Mate 8, Mate 9, P20, P10, Honor View 10, et Honor 9.

Les représentants de Google sont au courant de ce problème et travaillent pour le réparer, a écrit Android Authority. Il est toutefois possible de le corriger soi-même. Pour ce faire, il faut aller dans les réglages, trouver Google Play Services dans la liste des applications, l'ouvrir et trouver le paramètre Storage. Ensuite, il faut choisir Manage Space et choisir l'option «supprimer toutes les données» (Clear All Data).