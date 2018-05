La vie «secrète» de Trump vue par un artiste russe

Avez-vous déjà vu Donald Trump descendre les poubelles ou bien assis torse nu en compagnie de jeunes femmes. C'est ainsi que l'artiste russe Viatcheslav Zhdanov imagine la vie du locataire de la Maison-Blanche en Russie. Dans la série de tableaux qu'il a consacrés à Donald Trump, il place son personnage dans des situations diverses et souvent comiques. Ainsi, on retrouve «Mister Trump» danser joyeusement ou encore jouer de l'accordéon en compagnie de deux jeunes femmes dans un sauna. Et que diriez-vous en voyant le dirigeant américain en prisonnier du Goulag?

© Photo. Viatcheslav Zhdanov Trump dans le sauna

«En principe, je reste en dehors de la politique. Mais dans les médias, on entendait non-stop parler de Donald Trump. C'était une véritable hystérie médiatique. Alors, je me suis dit "et si j'essayais de le placer dans une province russe pour voir ce que cela donne"», a expliqué au micro de Sputnik, Viatcheslav Zhdanov.

© Photo. Viatcheslav Zhdanov Trump dans le Goulag

Pour l'artiste, qui généralement pratique l'art de caricature, cette série a redonné un nouveau souffle à son travail.

«J'ai beaucoup travaillé dans la période entre 2008 et 2013 mais après j'ai décidé de faire une pause et de passer à autre chose. Je me suis orientée plutôt vers la musique. L'idée de faire un tableau avec Trump est née en 2017. Au départ, je ne pensais pas à en faire une série mais après j'ai commencé à improviser en plaçant mon personnage dans des contextes différents», a-t-il poursuivi.

© Photo. Viatcheslav Zhdanov Trump descend les poubelles

L'artiste explique son attirance pour la ruralité qui prédomine dans ses tableaux par le fait qu'il vient d'une petite ville de province. En rendant parfois l'image presque grotesque, il se sert de ses pinceaux pour attirer l'attention sur des problèmes sociaux.

«Je suis loin des politiques, mais proche de certaines traditions de la caricature », a-t-il souligné en ajoutant que ses images sont empreintes d'ironie.

Viatcheslav Zhdanov explique de la manière suivante le message principale qu'il a voulu faire passer à travers sa série:

«Ici, il n'y a rien de négatif, il n'y a pas d'agression. Je me prononce toujours en faveur de l'amitié des peuples. Je suis pour la paix», a-t-il résumé.

© Photo. Viatcheslav Zhdanov Trump danse

Par ailleurs, l'artiste affirme que, pour l'heure, il n'a pas l'intention de poursuivre la série avec d'autres dirigeants mondiaux. Il a un autre projet en tête, dont il préfère garder le secret.

© Photo. Viatcheslav Zhdanov Trump dans les champs

Aujourd'hui, M.Zhdanov travaille en tant que directeur artistique à Moscou et consacre son temps libre à la musique et à la peinture.