Une incroyable aurore boréale filmée depuis l’ISS par un cosmonaute russe (vidéo)

Наверное только поэзия и музыка способны описать те эмоциональные переживания, которые испытываешь при виде этого чуда природы из космоса… #ПолярноеСияние Осталось 2 дня до возвращения домой 🌍

Unbelievable #Aurora from the @Space_Station… Two days away from coming home 🌍 pic.twitter.com/c8Pt1Wo3eC