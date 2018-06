Une femme policière violement attaquée avec… des pistolets à eau (vidéo)

Envoyée maîtriser une foule d’Afro-Américains qui s’amusaient à lancer des ballons remplis d’eau contre les passants, une femme policière s’est vue en représailles bombarder et attaquer avec des pistolets à eau. La caméra intégrée à son uniforme a filmé la scène, et la vidéo est rapidement devenue virale sur internet.

Dans la ville de Lubbock au nord-ouest du Texas, une foule d'hommes et de femmes noirs avait décidé de s'offrir un week-end de gaminerie: ils se lançaient des ballons pleins d'eau les uns sur les autres et s'attaquaient avec des pistolets à eau. Des voitures de passage et des passants étaient également visés, écrit l'organisation PoliceActivity.

Après au moins 58 appels de résidents locaux, le commissariat du quartier a envoyé là-bas une policière et son collègue afin de rétablir le calme. Mais la caméra, intégrée dans ses munitions, a montré que c'était une mauvaise idée…

La femme a demandé à la foule d'arrêter de troubler la paix et d'évacuer la rue. Mais personne ne l'a écouté.

La foule a commencé à se moquer d'elle, puis à lui tirer dessus avec les pistolets à eau et à la pousser. Il s'est avéré plus tard que la policière ne pouvait pas appeler à l'aide, puisque sa radio était trempée et a dût courir vers sa voiture de servir pour appeler à l'aide. À ce moment-là, un autre officier est intervenu. Il a appelé des renforts et la foule a commencé à se disperser.

La police a ensuite déclaré que leur employée devait rentrer chez elle pour changer de vêtements. Les participants à la bataille d'eau ont été conduits au commissariat pour éclaircir les détails de l'incident.

Après plusieurs meurtres d'Afro-Américains par les forces de l'ordre, les autorités ont commencé à équiper les policiers de caméras qui filment tout ce que l'agent fait. Elles sont intégrées dans l'uniforme et sont nécessaires pour que, dans le cas de l'usage de la force ou des armes, on puisse vérifier si cela était justifié.