Pamela Anderson raconte sa vie «sans chichis» avec le footballeur Adil Rami à Marseille

À en croire ce qu'elle a confié à Paris Match, l'actrice américano-canadienne Pamela Anderson ne regrette pas de s'être installée à Marseille pour partager dans cette splendide ville la vie du footballeur Adil Rami dont elle est tombée amoureuse il n'y a pas longtemps.

«J'adore Marseille ! Sa géographie, son décor, ses ruelles, ses musées… Certains prétendent que c'est une ville qui n'est pas sûre. Je pense qu'elle est simplement authentique. Moi, je m'y sens en sécurité, je m'y sens chez moi. Cette ville me ressemble. Les gens y sont vrais, forts, passionnés… et fans de foot !», souligne-t-elle.

Selon elle, sa vie avec Adil Rami est très simple mais heureuse.

«On aime la simplicité. On adore rester à la maison, je lui prépare des plats végétariens qu'il adore. On a des soirées tranquilles chez nous avec notre chien. Nous avons une vie saine, paisible, sans chichi, heureuse », raconte la protectrice des animaux.

Quant à la question de savoir si elle accompagnera son conjoint en Russie lors de la Coupe du Monde 2018, Pamela Anderson a déclaré qu'il préfère la «laisser à la maison» quand il joue à l'extérieur.

«Adil est très protecteur. Plein d'attentions pour moi. Jaloux? Oui, évidemment!», explique l'actrice.