«Les plus gros seins d’Allemagne» deviennent énormes (vraies photos)

Paris Herms, âgée de 27 ans et se surnommant la «Barbie réelle de Berlin», peut désormais se targuer d’avoir la plus grande poitrine d’Allemagne, pesant quatre kilogrammes. Pour mériter ce titre, la jeune demoiselle a dépensé 53.420 dollars et se sent maintenant «vraiment heureuse» ainsi que «féminine».