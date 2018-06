Le vol absurde d’une gravure de Banksy à Toronto saisi par des caméras de sécurité

Un inconnu a volé une gravure du célèbre artiste d'art urbain Banksy dans une galerie de Toronto, au Canada, où étaient notamment exposées plusieurs œuvres du peintre.

Cependant, la scène du crime a été filmée… et non seulement par une mais par plusieurs caméras de surveillance. Sur les vidéos diffusées par la police locale, on peut voir un homme en veste noire, casquette et avec un mouchoir sur son visage pénétrer dans la pièce, prendre la gravure du mur et partir comme si de rien n'était.

L‘incident a eu lieu quelques heures avant l'ouverture officielle de l'exposition de l'artiste britannique dont l'identité alimente les rumeurs depuis plusieurs années.

L'œuvre volée s'appelle Trolley Hunters, son coût est estimé à environ 45.000 dollars, selon la police citée par des médias.