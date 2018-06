A-t-elle des os? Une jeune Chinoise réalise l’impossible avec son corps (vidéo)

Cette Chinoise, qui ressemble au premier abord à une poupée de porcelaine, remet en question nos connaissances de l’anatomie humaine et de la composition de notre squelette. Cette jeune femme parvient à tourner et plier ses membres presque dans tous les sens comme si son corps n’avait pas d’os et était en caoutchouc.

Une vidéo étonnante montrant une Chinoise en train de plier son corps comme s'il était en caoutchouc a été postée sur la chaîne YouTube Newsflare.

Selon la description, ce spot a été filmé le 27 avril à Chongqing, en Chine , et montre Wang Chu, jeune femme âgée de 20 ans, en train de plier son corps de façon incroyable et impossible pour la plupart des humains.

Ainsi, la jeune femme arrive à retourner ses mains sur ses avant-bras et bouger ses bras comme si elle n'avait pas d'os, faire des choses extraordinaires avec ses jambes et ses pieds remettant ainsi en cause toutes les lois de la mécanique articulatoire… le tout avec un regard charmeur et un sourire d'ange.