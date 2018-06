Cette grand-mère russe fait craquer un journaliste brésilien. Le Net explose de rire

Les barrières linguistiques ne doivent pas entraver l'élan tout à fait naturel de mieux connaître autrui et la grand-mère russe qu'a rencontrée à l'approche du coup d'envoi du Mondial un journaliste brésilien ne fait que le prouver. Et sa façon de le faire a été tellement drôle et naïve que la vidéo est vite devenue virale.

© Sputnik . Natalia Seliverstova Cette babouchka de 85 ans devient une bloggeuse star du Web!

A l'approche de la Coupe du Monde, un journaliste brésilien se promenait dans les rues de Moscou et interviewait des passants. Une vieille dame russe s'est approchée de lui et a scandé devant sa caméra: «Allez la Russie!». Au début, tout cela semblait s'inscrire dans la ligne de son reportage. Voilà la réaction et l'humeur des Russes à la veille du Mondial. Mais, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le journaliste a remercié la grand-mère et a continué son reportage. Mais la dame voulait visiblement lui parler plus longuement. Elle a commencé à lui poser ses propres questions…en langue russe. La dame a même crié dans le micro pour demander de quelle nationalité était le journaliste. Ensuite, elle a essayé de savoir s'il parlait anglais. Cette communication infructueuse et l'embarras évident du journaliste ont fait rigoler les téléspectateurs.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAAHAHAHA A conversa mais aleatória e incrível da Rússia está passando na sua timeline! #FSRádioBrasil pic.twitter.com/XiuVYrMuC4 — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) June 13, 2018

​Le journaliste a cherché à mettre fin au dialogue en disant «Spasibo!» en russe («Merci!», ndlr) et a entendu «Pozhalujsta!» («Je vous en prie», ndlr) en retour avant de recevoir un baiser de la grand-mère. Elle est partie mais seulement pour mieux revenir un instant plus tard et recommencer à poser des questions. Cette fois, elle a essayé de savoir sur quelle chaîne de la télévision serait diffusée cette émission. La dame en comprenant enfin que son interlocuteur, lui, ne la comprenait pas a tenté sa chance en allemand: «Ein?» («Une?», en supposant qu'il tournait un sujet pour la première chaîne de la télévision russe, ndlr). La seule chose que le journaliste a pu faire a été de répéter mille fois «merci » en russe. Heureusement pour lui, la dame s'est satisfaite de cette réponse et partie cette fois pour de bon.