Ces milliers d'animaux qui ont payé de leur vie les goûts de Victoria Beckham

Des milliers d'animaux ont littéralement payé de leur vie les goûts de la chanteuse, styliste et designer Victoria Beckham, annonce un tabloïd britannique.

Des experts en haute couture ont fait le total des animaux tués pour fabriquer les affaires en peau destinées à Victoria Beckham, annone le tabloïd The Sun.

Selon Victoria Beckham, chanteuse et designer, elle ne possède aucun vêtement en fourrure naturelle.

Par contre, un nombre phénoménal de peaux de différents animaux a été utilisé pour fabriquer ses chaussures et ses accessoires. Ainsi, 130 crocodiles, 43 autruches, 780 agneaux et 600 veaux ont été tués pour fabriquer ses chaussures et ses sacs.

De plus, Victoria Beckham est une passionnée d'affaires en peau d'animaux exotiques. Selon le journal, 313 lézards, 16 bisons et 63 boucs ont été tués pour confectionner ses vestes, ses pardessus, ses jupes, ses gants, ses ceintures, etc.

La collection de Victoria Beckham comporte également un sac Quincy bag de sa propre marque, fait en peau de python, ainsi que d'une volumineuse trousse de toilette en peau de serpent.