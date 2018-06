En Australie, un camion fou démolit un bâtiment lors d'une course-poursuite (vidéo)

Cinq blessés et des millions de dollars de dégâts: tel est le triste résultat d'une course poursuite lancée par la police en Australie pour rattraper un homme qui avait volé un camion et tenté de fuir. Le drame s'est joué en octobre dernier, mais ce n'est que maintenant que les policiers ont publié l'enregistrement, selon The Sydney Morning Herald.

Des millions de dollars de dégâts ont été causés dans la petite ville de Hunter Valley, en Australie, transformée par Rodney Johnson, 29 ans, en une véritable zone d'hostilités, a indiqué The Sydney Morning Herald. Bien que l'histoire se soit déroulée en octobre dernier, les enregistrements des caméras viennent seulement d'être diffusés.

Selon les forces de l'ordre, Rodney Johnson a volé un camion dans une station-service à Murrurundi alors que le chauffeur réglait son plein. il a pris la fuite, en conduisant «de façon erratique». Les policiers l'ont rapidement rattrapé, mais le voleur n'avait aucune intention de s'arrêter. La course-poursuite qui s'est engagée a duré environ une heure et demie. Le poids lourd a fait plus de 100 kilomètres, éperonnant au passage six véhicules de police qui lui barraient la route.

À l'entrée de la ville de Singleton, les policiers locaux ont bouclé le secteur et déplié une herse sur la route. Les pneus crevés, le chauffeur du camion, qui roulait à toute vitesse, a perdu le contrôle de son véhicule. Ce dernier est monté sur le trottoir, a pris feu, a heurté des voitures stationnées à cet endroit et a sérieusement endommagé un bâtiment historique, détruisant pratiquement la moitié de son rez-de-chaussée.

Miraculeusement, le conducteur s'en est sorti indemne et a bénéficié de l'aide du chauffeur d'un autre camion. C'est dans la cabine du poids lourd que la police l'a arrêté quelques minutes plus tard. Il a fallu sept policiers pour tirer Rodney Johnson du véhicule et le maîtriser.

Cinq personnes ont été blessées, les dégâts ont été évalués à plusieurs millions de dollars. Le bâtiment n'a toujours pas été réparé.