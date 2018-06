Elle prend le volant d’une Ferrari et… la casse immédiatement (vidéo)

Dans la ville chinoise de Wenling, une femme a loué une voiture de sport Ferrari 458 et quelques minutes plus tard a foncé dans une barrière sur le bord de la route, provoquant un accident impliquant deux autres véhicules.

En prenant le volant, la femme avait déclaré qu'elle conduisait une Ferrari pour la première fois. «C'est vraiment le sentiment le plus incroyable», avait-elle ajouté.

Quelques minutes plus tard, comme le souligne The Daily Mail, elle a perdu le contrôle de la voiture, qui a percuté une barrière et s'est écrasée contre une BMW sur la voie opposée, qui a, à son tour, touché une Nissan. Cette dernière a foncé sur l'autre partie de la route et est entrée sur la voie en sens inverse pour un bref moment.

Grâce aux airbags, la femme au volant de la Ferrari n'a pas été grièvement blessée, ainsi que les autres personnes impliquées dans cet impressionnant accident de la route.