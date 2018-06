Meghan Markle marcherait dans les pas de l’épouse de Kim Jong-un

Des médias britanniques ont réussi à découvrir des liens qui leur ont permis de déclarer que la duchesse de Sussex, Meghan Markle, marche dans les traces de Ri Sol-ju, épouse du dirigeant nord-coréen. De quelle manière cette idée se manifeste-t-elle? D'après The Daily Mail, Meghan Markle a commencé à copier l'apparence de la duchesse de Cambridge Kate Middleton et elle l'a fait à l'instar de Ri Sol-ju qui, au mois de mars, a été plusieurs fois prise en photo vêtue dans des tenues qui ressemblaient à celles de l'épouse du prince William, toujours selon le tabloïd.

© AP Photo / Matt Dunham Ce qui cloche avec les chaussures de Meghan Markle (et pourquoi)

En ce qui concerne les changements dans le style de Meghan Markle, par exemple, pour la cérémonie des Queen's Young Leaders Awards, qui s'est tenue au palais de Buckingham, la duchesse de Sussex est arrivée coiffée d'une manière peu habituelle. Avant de se marier avec le prince Harry, elle préférait un chignon négligé, mais désormais la princesse apparaît en public avec des boucles élégantes, tout comme Kate Middleton.

Meghan Markle wearing her new Prada number to the Queen’s Young Leaders Awards. ❤️ pic.twitter.com/0J1rEcoJQs — Becca McArthur (@beccamcarthurxx) 27 juin 2018

«Le style décontracté va vraiment à Meghan. Quand on boucle ses cheveux, cela rend le visage plus allongé, les cheveux semblant être plus épais et avec plus de volume», explique le coiffeur des vedettes James Johnson.

Le directeur de la société de conseil Brand Finance, David Haigh, a déclaré au mois de mai que les goûts de Meghan Markle et de Kate Middleton influençaient fortement l'industrie de la mode. Selon lui, les vêtements, ressemblant à ceux dans lesquels les femmes de la famille royale apparaissent en public, se vendent dans les magasins le même jour en l'espace de quelques heures seulement.