Et les personnalités les plus influentes du web selon le Time sont…

Artistes, hommes politiques, blogueurs… Ils partagent tous en commun au moins deux choses: la capacité d'influencer l'opinion et de faire parler d'eux.

Le magazine Time vient de publier son classement annuel des 25 personnalités les plus influentes sur le Web. À noter que ce palmarès englobe ceux dont l'influence a été positive aussi bien que ceux qui ont suscité de la réprobation et des critiques.

Cette année, on y retrouve entre autres la star de la pop Rihanna , dont un seul post sur Instagram avait fait chuter de 4% les titres de Snapchat, le mannequin et la jeune maman Kylie Jenner ainsi que la chanteuse de 17 ans Ariel Martin, connue sous le nom de Baby Ariel.

Les activistes de Parkland (Floride) qui luttent contre le port d'armes aux États-Unis et même le Président Trump, auteur de tweets régulièrement controversés font également partie des personnalités distinguées.

© REUTERS / Time Magazine Donald l’Impitoyable sur la couverture de Time

Parmi ces puissants du monde numérique figurent aussi le rappeur américain Kanye West, le groupe de pop coréen BTS, la blogueuse et l'actrice Busy Philipps, les femmes du mouvement philippin #BabaeAko ainsi que Ryan, l'un des youtubeurs les mieux payés au monde selon Forbes.

On y trouve aussi le responsable de la mise en ligne de l'enregistrement viral Yanny or Laurel?, le mannequin japonais «plus size» Naomi Watanabe et les stars de YouTube Logan et Jake Paul.