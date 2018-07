Qui est Hailey Baldwin? La nouvelle fiancée de Justin Bieber

Justin Bieber n'est plus un cœur à prendre. Il va bientôt se faire passer la bague au doigt par Hailey Baldwin, mannequin et présentatrice de télévision américaine, nièce de l’acteur et réalisateur Alec Baldwin. En couple depuis un mois avec le jeune mannequin de 21 ans, la pop star canadienne a fait sa demande dans un restaurant des Bahamas.

Voilà une nouvelle qui risque de briser plus d'un cœur parmi les admiratrices de Justin Bieber: le jeune chanteur est désormais fiancé. Il a demandé en mariage le mannequin et présentatrice de télévision Hailey Baldwin, qui n'est autre que la nièce du célèbre acteur et réalisateur américain Alec Baldwin et fille de son frère cadet, Stephen, lui aussi acteur, producteur, scénariste et réalisateur.

VIDEO: Hailey Baldwin e Justin Bieber ontem, 08, nas Bahamas. pic.twitter.com/hMS90ooHdb — Mídia PBBR (@MidiaPBBR) 9 июля 2018 г.​

Justin Bieber a plié genou dans un restaurant des Bahamas. Selon TMZ, ses gardes du corps auraient préalablement demandé aux clients de ranger leurs portables.

Les parents du jeune homme ont d'ores et déjà réagi sur les réseaux sociaux.

«Fier est un euphémisme! Excité par le prochain chapitre!», a écrit son père.

Le tweet de sa mère ne demande sans doute pas de traduction.

Love Love Love Love Love Love Love. — Pattie Mallette (@pattiemallette) 7 июля 2018 г.​

Le chanteur et sa fiancée ont vécu une histoire d'amour en 2015 et 2016, mais se sont quittés et le jeune homme est retombé entre les bras de Selena Gomez. Justin Bieber et Selena Gomez se sont fréquentés de nombreuses fois par intermittence au cours des cinq dernières années.

© AP Photo / Francois Mori, File Des paparazzis immortalisent le raté de Justin Bieber en plein rendez-vous galant

L'information sur une nouvelle rupture entre les deux tourtereaux et sur le retour du chanteur auprès de Hailey Baldwin n'est parue qu'au mois de juin. Ce qui fait qu'il l'a demandée en mariage après seulement quelques semaines de relation.

Hailey Baldwin a entamé sa carrière en 2014 et s'est retrouvée depuis en couvertures de nombreux magazines, notamment Harper's Bazaar, Vogue et Glamour. Elle a signé des contrats avec de grandes marques comme Moschino, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana et Ralph Lauren.

Selon le classement du magazine Maxim en mai 2017, Hailey Baldwin a été élue la femme la plus sexy au monde, alors qu'en novembre de la même année, elle a assisté aux FN Achievement Awards où on lui a décerné le titre d'influenceur de l'année par le magazine de mode Footwear News.