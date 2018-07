Meghan Markle semble être décidée à habituer la famille royale à son look

Le comportement de Meghan Markle ainsi que sa façon de parler et de s'habiller sont passés à la loupe depuis que la jeune femme s'est mariée avec le prince Harry. Sa façon de se coiffer n'échappe pas à la règle. Et selon The Sun, la duchesse de Sussex commence à présenter au public son propre style, tout en l'adaptant aux traditions de la Cour.

Après son mariage avec le prince Harry , cette ancienne actrice a renoncé à sa coiffure préférée, le messy bun (le chignon désordonné) au profit de mèches soigneusement coiffées comme celles de sa belle-sœur Kate Middleton.

Mais pour la réception à l'occasion de la rencontre de jeunes du Commonwealth (Commonwealth Youth Challenge), surprise! Meghan Markle est apparue dans une robe fourreau jaune soleil et, de nouveau, avec un chignon, même si cette fois-ci il était tiré.

Pour Anna Akbari, sociologue et consultant en image de la duchesse, c'est une démarche délibérée qui manifeste la force de caractère de Meghan Markle.

Serge Normant, coiffeur de Meghan Markle pour son mariage avec le prince Harry, a dévoilé le secret de cette coiffure

«Je voulais que ce soit lâche […] Je voulais qu'elle puisse glisser [des mèches, ndlr] derrière ses oreilles si elle le voulait, parce que c'est ce qu'elle fait normalement. Son style est si simple et dénué de tout artifice», a déclaré le célèbre coiffeur.

Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle a eu lieu le 19 mai 2018 au château de Windsor, à l'ouest de Londres. La fiancée du prince Harry est une actrice américaine divorcée née à Los Angeles. Elle est l'une des vedettes de la série télévisée «Suits: avocats sur mesure» depuis 2011.