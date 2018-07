Les employés de Fiat en grève après le transfert de Ronaldo à la Juventus

Les employés du constructeur automobile italien Fiat, un des sponsors de la Juventus de Turin, ont décidé d’un mouvement de grève après le rachat de la star du football Cristiano Ronaldo par ce club de football italien.

«Il est inacceptable que l’entreprise dépense des centaines de milliers d’euros pour l’acquisition d’un seul joueur alors que les employés de la FCA (Fiat Chrysler Automobiles) et de CNHI (CNH Industrial) continuent à faire face à d’énormes problèmes économiques. On nous parle d’une période difficile et de la nécessité d’avoir recours aux moyens de protection sociale en attendant le lancement de nouveaux modèles qui ne verront jamais le jour. Et pendant que les ouvriers et leurs familles se serrent de plus en plus la ceinture, l’entreprise décide d’investir une énorme quantité d’argent dans une seule et même personne», lit-on sur le site de l’Union syndicale Usb.

© Sputnik . Anton Denisov Combien gagnera Ronaldo à la Juventus?

Et d’ajouter que Fiat devait investir dans de nouveaux modèles de véhicules, ce qui devait garantir un avenir à des milliers de personnes au lieu d’en enrichir une seule.

«L’entreprise doit mettre au-dessus de tout les intérêts de ses employés, ce qui n’est pas le cas maintenant, le monde du football et des divertissements étant plus intéressant pour elle. Pour toutes ces raisons, nous annonçons une grève à l’usine FCA Melfi du 15 juillet 22h00 au 17 juillet 6h00», est-il indiqué dans la déclaration.

Rappelons qu’il a été annoncé mardi que Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid pour la Juventus de Turin. Ce transfert a coûté au club la bagatelle de 112 millions d’euros. Les médias ont précisé que le salaire annuel du footballeur de 33 ans ne serait pas moins que 30 millions d’euros. Selon des informations parues dans la presse, une partie des dépenses liées au transfert et au salaire du footballeur portugais sera prise en charge par la société Exor, propriétaire de FCA, CNHI et Ferrari.