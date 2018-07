Et la ville la plus chère au monde est…

La banque UBS AG a dressé une liste des villes où le coût de la vie est le plus élevé. Zurich et Genève tiennent la palme devançant deux capitales scandinaves alors que Paris n’est pas entré dans le top 10.

Zurich et Genève ont été reconnues comme les villes les plus chères au monde. C'est ce qu'on apprend en lisant l'étude Prices and Earnings réalisée par la banque UBS AG.

Dans le top 5, on trouve également Oslo, Copenhague et New York. La capitale française arrive quant à elle douzième. Le classement porte sur un total de 77 villes.

Pour s'assurer un minimum de biens et de services sans compter le loyer, une famille de quatre personnes a besoin mensuellement de 4.260 dollars à Zurich, 4.165 dollars à Genève et 3.676 dollars à New York.

Le titre de la ville le moins chère revient au Caire. Avec un calcul similaire, le résultat est de 1.272 dollars par mois. La capitale égyptienne est précédée par Lagos au Nigéria et Kiev en Ukraine (1618 dollars).