Négligé depuis des mois, le père de Meghan Markle veut aller en UK pour une seule raison

Le père de Meghan Markle, Thomas, prévoit de se rendre prochainement au Royaume-Uni pour enfin voir sa fille après plusieurs mois sans contact et essayer de se réconcilier avec elle suite à un scandale impliquant des paparazzi juste avant le mariage royal, relate le tabloïd The Sund.

Thomas Markle, le père de la duchesse de Sussex, aimerait se rendre au Royaume-Uni pour tenter de faire la paix avec sa fille après presque deux mois passés sans aucun contact à cause d'un scandale impliquant des paparazzi avant son mariage en mai avec le prince Harry, selon tabloïd The Sun.

L'homme pense ainsi s'y rendre «dans un mois ou deux mois».

«Cela m'est égal qu'elle m'en veuille ou non. Je ne vais pas agiter des drapeaux et me ridiculiser. Je trouverais une chambre d'hôtel et j'essaierais de la contacter», a-t-il expliqué.

© AP Photo / Evan Agostini «Ma fille est terrifiée»: le père de Meghan Markle révèle les dessous de sa vie royale

La semaine dernière, Thomas Markle s'était également adressé à sa fille dans une interview publiée dans The Sun On Sunday en lui disant: «Je t'aime et je veux te parler. Décroche le téléphone».

Le père âgé de 73 ans voudrait entre autres rencontrer sa royale belle-famille. Il s'est même interrogé: «Je veux toujours rencontrer la reine. Si elle rencontre Donald Trump, pourquoi pas moi?», avant de poursuivre: «J'aimerais être traité par la famille royale comme le père de Meghan».

«Je devrais être considéré avec le respect dû à n'importe quel père de la mariée», a-t-il conclu.

Thomas Markle craint notamment que sa fille ne lui en veuille après un scandale impliquant des paparazzi juste avant son mariage en mai avec le prince Harry, que le père a manqué en raison de problèmes cardiaques.