«Choquant et troublant»: une vingtaine de crânes humains volés dans une église britannique

Un cambriolage hors de commun a eu lieu dans la ville de Hythe, dans le Kent, en Angleterre. Des inconnus ont pillé l'ossuaire de l'église Saint-Léonard connue à travers le pays pour sa collection de crânes et d'os contenant plus de 1.000 pièces. Les voleurs auraient fracturé une serrure et emporté les 21 crânes qui étaient exposés dans la crypte.

Selon un communiqué de la police, le révérend Andrew Sweeney, responsable de la paroisse, a qualifié le vol de «choquant et troublant».

«Chaque crâne provient de la dépouille d'un être humain qui mérite de reposer en paix», a-t-il déclaré.

La police enquêtant sur l'affaire appelle toute personne qui dispose de la moindre information au sujet de ce crime à se manifester.

«Nous aimerions avoir des nouvelles sur quelque chose de suspect dans la région au moment du cambriolage. Nous demandons également aux gens de nous faire savoir s'ils ont vu ces crânes à la vente», a déclaré l'inspecteur Maxine Harris, cité par The Daily Mail.

L'église, qui est d'ailleurs consacrée au saint patron des prisonniers, a acquis une notoriété à travers le pays pour son ossuaire. Selon un guide touristique du Kent, il «a la collection la plus grande et la mieux conservée d'os et de crânes humains anciens de Grande-Bretagne», qui appartenait vraisemblablement aux habitants et qui ont été déterrés au XIIIe siècle.