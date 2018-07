Toute sa tribu tuée par des fermiers, il vit tout seul 22 ans dans la jungle (vidéo)

Le dernier survivant d'une tribu amazonienne, anéantie par des fermiers locaux dans les années 90, a été filmé dans l'État brésilien du Rondônia par des fonctionnaires gouvernementaux, pendant qu'il abattait un arbre, relate le journal The Daily Mail.

Dans la vidéo ci-dessous, on peut le voir à moitié nu à côté de ses plantations de papaye et de maïs entourant sa hutte faite de troncs et de branches d'arbres.

L'«homme de la jungle » a été repéré pour la dernière fois en 1998, si bien que les fonctionnaires supposent qu'il aurait vécu tout seul pendant ces 22 dernières années.

Agé d'une cinquantaine d'années, il passe le plus clair de son temps à chasser des cochons de forêts, des oiseaux et des singes à l'aide d'un arc et de flèches.

Les agriculteurs et les accapareurs de terres auraient assassiné les cinq autres membres de sa tribu lors d'une attaque en 1995. Ils ont tué et expulsé les indigènes amazoniens tout au long des années 1970 et 1980, mais ne les ont exterminés définitivement que dans les années 90.