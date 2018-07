Et la ville avec le réseau de transports publics le plus efficace est…

Le système des transports publics de Moscou se classe comme le plus efficace dans le monde, selon un rapport récent de McKinsey & Company, avec des temps d'attente minimaux et une vitesse de transport accrue pendant les heures de pointe le matin.

Le cabinet de conseils McKinsey & Company a évalué en matière de mobilité urbaine les systèmes de transports publics et privés dans 24 grandes villes partout dans le monde, relate le journal The Moscow Times.

© Sputnik . Natalia Seliverstova En quoi Moscou dépasse Paris selon les citoyens des deux capitales ?

Dans son analyse réalisée en juin 2018, le cabinet a utilisé cinq indicateurs agrégés, y compris la disponibilité, la commodité et la durabilité.

Selon leur analyse, Moscou dispose des transports publics les plus efficaces dans le monde, avec un «système de transports intelligent» qui utilise plus de 2.000 caméras et 3.700 capteurs pour décongestionner et synchroniser les feux de circulation.

Cependant, l'infrastructure ferroviaire, l'accessibilité tarifaire, la commodité et la sécurité des transports publics à Moscou est inférieure à d'autres villes, d'après l'analyse.

En termes d'efficacité globale des transports qui combine les transports publics et privés, McKinsey & Company indique que le réseau des transports public de Moscou se classe en deuxième position par rapport à celui de Séoul. La ville s'est classée cinquième derrière Chicago dans la mesure globale de l'accessibilité au transport.