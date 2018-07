Les Marocaines répondent à ceux qui veulent les voiler de force

Ripostant au hashtag #soisunhomme, une campagne sur le Net visant à encourager les Marocains à rhabiller leurs femmes sur les plages, un appel à lancer une contre-campagne, qui porte le slogan de «Sois une femme», est apparu sur Facebook avant de faire le tour des réseaux sociaux marocains, relatent les médias.

© REUTERS / Baz Ratner Une révolte des femmes dans les pays musulmans à coup de bikinis et de shorts? à réagir contre un hashtag sexiste relayé massivement sur les réseaux sociaux clame:

«Adieu plage de mon enfance! Adieu douceur de vivre! Adieu insouciance des bains de soleil!

Ce n'est pas l'invasion de méduses, de physalies ou autres créatures marines qui menace nos côtes marocaines, mais une invasion d'une toute autre nature plus insidieuse et bien plus dangereuse; une radicalisation nette et presque généralisée des femmes sur nos plages sous le regard triomphant de leurs hommes torses nus les exhibant tels des êtres soumis et inférieurs!



#كن_رجلا#SoisUneFemmeLibre Campagne esclavagiste "Sois un homme"#كوني_امرأة_حرة

Luttons contre l'obscurantisme, Sois Une Femme Libre, libre de porter un maillot/un bikini ou pas, libre d'aller à la plage ou pas, libre de tes décisions et de tes choix. pic.twitter.com/greNQfeOjU — Ela Belkary (@ElaBelkary) 20 июля 2018 г.

​Malheureusement, cette campagne qui a envahi la Toile marocaine sous le nom de "Sois un homme" incitant les femmes à se couvrir sur les plages, a porté ses fruits et le moins qu'on puisse dire est que le constat est alarmant!



​Je suis plus que jamais nostalgique du temps où sur nos plages, hommes et femmes malgré leur presque nudité, se côtoyaient dans le respect et dans le plaisir simple de profiter des joies de la mer et du soleil…



soit libre libre mille fois libre✌️✌️✌️✌️ #Soisunefemme — sam76330 (@chongrave) 21 июля 2018 г.

​Il est nécessaire de nous mobiliser, nous les femmes, pour enrayer cette campagne qui vise à nous aliéner, à réduire nos libertés!»

La publication se termine par un appel au partage: «Je vous invite mes ami(e)s à lancer une campagne qui porterait le slogan de "Sois une femme" pour protéger nos droits élémentaires au respect et à la liberté de nous habiller comme on veut!»

#SoisUnHomme et occupe-toi de tes oignons! Sois un homme et concentre toi sur ce que tu veux faire dans la vie! Sois un homme et respecte les autres, peu importe ce qu'ils portent! Sois un homme et respecte la femme! #كن_رجلا — Youssef el Idrissi (@youss_rhizome) 20 июля 2018 г.

​Le message appelant les hommes à couvrir leurs femmes pour qu'elles respectent leur pudeur avait en effet été massivement partagé sur les réseaux sociaux, rencontrant un accueil favorable chez certains utilisateurs et provoquant la colère des femmes.