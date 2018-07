Descendre d’une voiture en marche: un défi dangereux envahit la Toile (vidéos)

Un nouveau défi est né sur les réseaux sociaux à la suite du tube du rappeur Drake «In my feelings», qui se révèle plus dangereux qu’il ne semble... Le principe du challenge: descendre d’un véhicule en marche pour danser juste à côté.

La chanson du rappeur Drake «In my feelings» est devenue très populaire et a provoqué l'apparition d'une flash-mob, consistant à imiter la danse du chanteur. De nombreuses personnalités y ont participé et ont posté les vidéos de leurs performances sur le Net.

Toutefois, les internautes ont décidé d'aller plus loin. Désormais, se filmer en descendant d'une voiture en marche et se mettre à danser juste à côté est le principe du défi #InMyFeelingsChallenge. Et ça a l'air très dangereux.

Cette tendance à filmer une personne s'extrayant d'une voiture en marche pour se mettre à danser a été créée par le joueur de football américain Odell Beckham Jr. qui était sorti de la voiture et avait commencé à danser.

Auparavant, un autre défi avait surgi sur les réseaux sociaux: faire semblant de manger des sachets de détergent.