Les buralistes veulent obtenir l’exclusivité de la vente de cannabis… une fois légalisée

© Sputnik . Alexander Kryazhev Une bière au cannabis? On en trouvera bientôt au Canada!

Et si les buralistes se mettaient à vendre du cannabis? C'est l'idée avancée par le président de la Confédération des buralistes, Philippe Coy, si la vente de cette drogue était légalisée. «Nous sommes pour le cannabis récréatif s'il est réglementé. Et nous sommes prêts à en commercialiser dans nos bureaux de tabac» explique Philippe Coy au Parisien . D'ailleurs ce dernier espère en obtenir l'exclusivité: «si le CBD et plus largement le cannabis sont autorisés, on veut être présent sur ce marché. On demande même l'exclusivité. On est dans un plan de transformation, car les ventes de cigarettes sont amenées à baisser. Il faut donc saisir toutes les opportunités de générer de l'économie.»

En effet, avec un recul de 1,48% des ventes de cigarettes en 2017 et les 700.000 fumeurs qui déclarent fumer du cannabis quotidiennement (chiffre de l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies), la marijuana pourrait permettre aux 25.000 buralistes français de compenser les pertes liées à la vente de tabac. Néanmoins, les Français sont-ils prêts à une telle révolution? Sputnik est allé leur poser la question.