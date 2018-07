Comment une femme a provoqué une pagaille d’envergure à l’aéroport de Munich (images)

Chaos partout, plus de 300 vols annulés, des heures d'attentes… Voici ce qui s'est passé dans le terminal 2 de l'aéroport de Munich le 28 juillet après qu'une femme d'une quarantaine d'années est apparue dans une zone sécurisée sans avoir été contrôlée, a déclaré la police allemande.

Des internautes ont relayé de nombreuses photos et vidéos illustrant cette pagaille d'ampleur.

Wer die Wahl hat: besser heute nicht mehr herkommen. Aktuelle Situation im T2: Security offen aber massiver Rueckstau. #flughafenmuenchen pic.twitter.com/Z38Sts7RFh — Nikolas Samios (@BerlinVC) 28 июля 2018 г.

​Le 28 juillet, plus de 300 vols ont été annulés et deux terminaux évacués à l'aéroport de Munich, après qu'une personne non identifiée a pénétré dans la matinée dans un secteur sécurisé du terminal 2 «sans avoir été contrôlée», ont annoncé la police et l'aéroport. Elle a ensuite disparu et n'a été retrouvée que samedi en fin d'après-midi.

Il s'est avéré que le problème était dans son bagage à main. Les produits liquides n'avaient pas été correctement emballés, selon la Bayerischer Rundfunk (Radio bavaroise). Au point de contrôle, il a été demandé à la femme de les emballer proprement mais elle ne l'a pas fait et a pénétré dans la zone sécurisée. D'après des médias allemands, il n'y aura a priori aucune poursuite contre elle.