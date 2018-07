Une femme se réveille et découvre un python royal dans son lit (image)

A Londres, une femme se réveille, ouvre les yeux et voit un python royal d’un mètre de long blotti dans son lit, tout près d’elle. Terrifiée, elle a sauté de sa couche pour appeler les secours mais une fois revenue, le reptile avait disparu. Des spécialistes ont expliqué comment cela est arrivé, relate le tabloïd britannique The Daily Express.

La scène a eu lieu à Londres dans un appartement situé dans l'ouest de la capitale britannique. Une femme s'est réveillée un matin et a découvert un python royal d'un mètre de long dormant à côté d'elle dans son lit, apprend-on dans le tabloïd britannique The Daily Express.

Fright of her life! Woman woke to discover 3ft royal python in her bed https://t.co/s68RULajr4 — savitri (@SaviSanghi) 28 juillet 2018

Prise de panique et de peur, la femme est sortie en courant de sa chambre, a fermé la porte à clé et a appelé la Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Cependant, une fois arrivés sur les lieux, les spécialiste n'ont pas retrouvé le serpent et ont laissé à la femme leurs contacts pour les appeler dans le cas où le python déciderait de revenir un jour…

Le serpent en question a été attrapé le lendemain soir, lorsqu'il est réapparu sur le palier de l'immeuble.

L'organisation ne sait pas notamment comment le reptile a pénétré dans le demeure, supposant qu'il aurait pu avoir échappé à son propriétaire à proximité. Les experts ont toutefois souligné qu'en été les serpents avaient plus d'énergie et étaient plus actifs, ayant tendance à échapper à leurs maîtres.