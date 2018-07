«Monstres assoiffés de sang»: une fillette de 5 ans joue avec un python de 3,7m (vidéo)

Se retrouver nez à nez avec un python de 3,7 mètres de long donnerait des frissons même à un adulte expérimenté. Mais cette fillette âgée d'à peine cinq ans semble être tout à fait à l'aise et s'amuse avec un serpent énorme faisant quatre fois sa taille.

La vidéo de cette scène publiée sur YouTube a néanmoins laissé les internautes perplexes.

Une petite fille a été filmée en train de caresser et tapoter un énorme python jaune qui s'est approché de l'enfant dans une ruelle étroite entre deux immeubles. Long de 3,7 mètres, le serpent s'étire vers l'enfant de cinq ans qui se penche vers le reptile.

Le père de la petite publie régulièrement des vidéos de sa fille en compagnie de serpents sur la chaîne YouTube Sonny and Cher Reticulated Pythons.

«Les serpents ne sont pas des monstres assoiffés de sang. Ils sont souvent ainsi décrits à tort par les médias pour provoquer la panique et la paranoïa. J'ai deux pythons réticulés, très doux et calmes, élevés en captivité, appelés Sonny et Cher», lit-on dans la description de la chaîne.

Cependant, tous les internautes ne sont pas de cet avis. Bien que certains aient trouvé les vidéos «fascinantes», d'autres étaient plus sceptiques et ont critiqué l'homme pour avoir mis sa fille en danger.

L'un d'eux a écrit: «Et quand tu rentres à la maison et que le python a tué ton enfant, souviens-toi que c'est un python et que c'est ce que font les pythons.»

Alors qu'un autre a posté: «D'accord, quelqu'un peut-il m'expliquer comment cela peut être sûr?»

Bien que non venimeux, des pythons réticulés ont déjà tué des humains. Il y a beaucoup de rapports décrivant la manière dont des pythons ont étouffé et ensuite mangé des animaux domestiques, des enfants et même des adultes.