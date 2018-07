Aux USA, un couple gay a dû laisser sa place à un couple hétéro et quitter l’avion

L'Américain David Cooley n'en revient pas de ce qui lui est arrivé. Lui et son compagnon ont été discriminés par la compagnie aérienne américaine Alaska Airlines lors d'un vol entre New York et Los Angeles. Il a expliqué avoir été débarqué de l'avion pour que sa place et celle de son compagnon soient laissées à un couple hétérosexuel.

David Cooley, un propriétaire de restaurant, reste profondément indigné par le traitement qui lui a été infligé, à lui et à son compagnon, sur un avion de la compagnie américaine Alaska Airlines, a indiqué le journal belge sudinfo.be. Le week-end dernier, alors qu'ils s'apprêtaient à prendre le vol entre New York et Los Angeles, ils ont été placés devant le choix suivant: céder leurs places à un couple hétérosexuel ou quitter l'avion.

À l'origine de l'incident: deux réservations pour le même siège. Une hôtesse est venue leur demander de voyager en classe économique plutôt qu'en première afin de libérer les places pour un couple hétéro. David a raconté son histoire sur Facebook.

«Je n'ai jamais été aussi discriminé en voyage avant. J'ai été débarqué d'un vol Alaska Airlines […] pour donner un traitement préférentiel à un couple hétérosexuel. Mon compagnon de voyage et moi étions assis dans nos sièges attitrés depuis un moment, quand nous avons été approchés par une hôtesse de l'air qui a demandé à mon compagnon de passer de la première classe à la seconde pour qu'un couple puisse s'asseoir. J'ai expliqué que nous étions nous aussi un couple et que nous voulions rester côte à côte. Nous avons eu alors le choix de quitter la première classe et passer à la seconde ou de descendre. Nous ne pouvions pas supporter ce sentiment d'humiliation pendant un vol à travers tout le pays et nous avons quitté l'avion. Je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, une compagnie aérienne favorise un couple hétérosexuel sur un couple homosexuel au point de nous demander de partir. Nous ne volerons plus jamais avec Alaska Airlines ou leur groupe Virgin Airlines. Merci à Delta Airlines de nous avoir pris en charge. Si vous êtes une personne LGBT, dépensez votre argent pour des compagnies LGBT-friendly comme Delta.»

Selon M6info, Air Alaska a évoqué «une erreur de réservation», a présenté ses excuses et a expliqué qu'à l'origine, il y avait une erreur de réservation, les mêmes sièges ayant été attribués aux deux couples.