10 personnes qui sont allées jusqu'à l'extrême pour ressembler à leur idole

Son idole, on peut l'aimer un peu, beaucoup, passionnément, à la folie… Jusqu'où? De nombreux admirateurs de stars ont eu recours à la chirurgie esthétique afin de prendre l'apparence de leurs icônes.

La plus célèbre des «victimes» de ce mouvement est sans doute la jeune Iranienne Sahar Tabar qui a fait le tour du web pour avoir, selon ses dires, subi 50 opérations de chirurgie esthétique afin de ressembler à Angelina Jolie. Obsédée par la belle brune, elle aurait été prête à tout pour lui ressembler: une histoire loin d'être unique en son genre… sauf que celle-ci a été totalement inventée par l'intéressée. En décembre dernier, elle a reconnu avoir tout inventé et que c'est Photoshop et du maquillage qui faisaient d'elle le «sosie» de l'actrice oscarisée.

Make up has fooled you all again 🤦🏻‍♀️ #sahartabar check replie tweet to see her without the makeup pic.twitter.com/CIA0GfKc29 — MissDerpsAlot (@GullibleGuppyy) 30 ноября 2017 г.​

Récemment Sahar Tabar a décidé d'aller encore plus loin dans la vérité et a révélé son vrai visage.

Angelina Jolie ‘lookalike’ Sahar Tabar reveals what she looks like without make-up https://t.co/lwwBS6uXS1 pic.twitter.com/UoAH0Qu4Uy — Joyceonyekwereblog (@joyceonyekwere) 24 июля 2018 г.​

On y découvre une jeune femme comme les autres… pour le plus grand plaisir ou la plus grande déception.

Last year, Iranian teen Sahar Tabar hit the headlines after insisting she'd had "50 surgeries" to look like her favourite Hollywood star, Angelina Jolie…. https://t.co/GyukWSYOTD — News Across Africa (@NewsAcrosAfrica) 24 июля 2018 г.

L'épouse de l'actuel Président américain suscite souvent de très nombreuses critiques. Pourtant, certaines rêvent de lui ressembler. Comme, par exemple, Claudia Sierra, une Américaine de 42 ans originaire de Houston au Texas, pour qui Melania Trump représente la perfection.

Elle a déjà subi, selon The Daily Star, neuf opérations de chirurgie, qui lui ont coûté la bagatelle de 50.000 dollars, pour ressembler à la First Lady qu'elle considère comme la plus belle femme au monde.

La fille du dirigeant américain est devenue elle aussi une icône. Il s'avère qu'un grand nombre de femmes sont prêtes à passer par la case bistouri pour lui ressembler. Ainsi, Tiffany Taylor, une Texane de 33 ans, a subi une dizaine d'opérations et a investi des milliers de dollars pour avoir des traits communs avec son idole, Ivanka Trump, a relaté RTLinfo. Décidément, il semble que Donald Trump soit entouré des plus belles femmes du monde.

If imitation is the sincerest form of flattery, Ivanka Trump has one hell of a fan in Tiffany Taylor! The Californ… https://t.co/DGlhPZ0lxu — Luca Forzin (@Luca_Forzin) 19 августа 2017 г.​

Les hommes s'y mettent aussi. La plupart souhaite ressembler à une idole du même sexe qu'eux, mais que faire si votre modèle est une femme? La réponse est évidente: satisfaire son désir. Comme l'a fait Jordan James Parke, un jeune Britannique fan absolu de Kim Kardashian. Il a littéralement craqué pour la starlette et a tout de suite voulu pousser la ressemblance au maximum.

Looks more like Krillen “@MusikFan4Life: 23-year old Jordan James Parke spent $150,000 to look like Kim Kardashian pic.twitter.com/r4Xppxb1E0” — Cheb Djej ⵣ (@J_Eddine) 24 декабря 2014 г.​

«J'aime tout chez Kim, avait-il précédemment confié à The Sun. Elle est la femme la plus extraordinaire qui existe. Sa peau, ses cheveux, tout chez elle est parfait.»

Dans l'espoir d'être comme son icône, Jordan a subi une cinquantaine d'interventions, notamment des injections de toxine botulique, et s'est fait gonfler les joues et les lèvres. Le tout pour la modique somme de près de 120.000 euros, avait-il révélé au journal.

[Vidéo] Jordan James Parke, l'homme qui a dépensé 120 000 € pour ressembler à Kim Kardashian http://t.co/tKnzaaeC4q pic.twitter.com/zMJ6JX8ngG — Jo (@JordaneGuignon) 18 декабря 2014 г.​

Pas étonnant que les femmes soient nombreuses elles aussi à vouloir devenir le sosie de la jeune femme.

A bit of Nicole Scherzinger too. RT @TysonFREE: Claire Leeson who paid $30k to look like Kim Kardashian. Can you tell.pic.twitter.com/u8UAlXGpH7 — Boity Thulo (@Boity) 16 июля 2014 г.​

La Britannique Claire Leeson a déboursé plus de 30.000 dollars pour ressembler à Kim Kardashian.

Il y en a qui, avec toutes ces transformations, se font plaisir à eux-mêmes. Et d'autres qui tentent… de retenir leur mari, comme Jocelyn Wildenstein, selon le magazine Gala.

Like a brunette Jocelyn Wildenstein 😱 pic.twitter.com/yKwnD9661Y — Brian Zook 🌊 (@anches) 28 июля 2018 г.​

La légende veut que c'est pour tenter de garder auprès d'elle son époux Alec, grand fan de félins, qu'elle a décidé de tout faire pour devenir une «femme-chat».

Ask Jocelyn Wildenstein. She was so pretty until she decided that she needed to look like a cat for her husband. pic.twitter.com/CWnjUWGpmE — Shug #basta (@Sugar__Lumps) 24 июля 2018 г.​

Ella es Jocelyn Wildenstein. Más de 30 operaciones para parecer un felino. Nadie puede decirle que es una mujer! ES UN FELINO!!!! Y si piensas que es una mujer y no un FELINO, eres un felinobofo pic.twitter.com/Xo1sCPzV48 — Verdades Como Puños (@quefalsossois) 8 июля 2018 г.​

Certaines prennent pour modèle… leur propre fille. Au Royaume-Uni, pour devenir la «jumelle» de sa fille, Janet Horrocks, une femme âgée aujourd'hui de 59 ans, a dépensé plus 50.000 euros en opérations de chirurgie esthétique, a relaté le magazine Madame Figaro.

On saute la case du monde des jouets et des nombreux Barbie et Ken existant dans le monde pour arriver directement dans le monde des bandes dessinées et des dessins animés. Depuis son enfance, la jeune Suédoise Pixee Fox puise son inspiration dans les univers fantastique de Marvel et de Disney.

Wespentaillen-Battle mit Schwedin — Wird die Wollersheim jetzt ein Weltrekord? https://t.co/qxYEVTpsLI — Pixeefox.tv — The Cartoon Project (@pixeefox) 3 августа 2017 г.​

Et pour ressembler à son avatar imaginaire, elle n'a pas lésiné sur les moyens, a raconté le quotidien luxembourgeois L'Essentiel. À ce jour, elle a déboursé plus de 500.000 euros en chirurgie esthétique et autres soins cosmétiques, la plupart de ces interventions ayant été financées par ses «followers» sur les réseaux sociaux.

Model Pixee Fox has bizarre nose and ear surgery to become 'living cartoon' https://t.co/Dt5eNJ2BgR — Pixeefox.tv — The Cartoon Project (@pixeefox) 6 мая 2017 г.​

Mais à chacun ses rêves. Krystina Butel, une jeune Britannique de 33 ans, avait d'autres aspirations. La jeune femme n'a pas hésité à dépenser plus de 150.000 euros en chirurgie esthétique pour ressembler à… sa caricature, selon The Mirror. En vacances à Ibiza alors qu'elle avait 15 ans, elle s'était fait tirer le portrait par un caricaturiste.

Nuestra #TontaDelDía es Krystina Butel, se ha gastado 170.000 euros en cirugía, para parecerse a su caricatura pic.twitter.com/3DJcQmQ50k — RockFM (@RockFM_ES) 2 марта 2016 г.​

«La femme sur ce dessin était si glamour […] Je voulais ressembler à ce dessin», a-t-elle expliqué.

Depuis, elle n'a eu de cesse de se transformer en cette drôle de créature dessinée sur du papier.

Certains ont des idées encore plus saugrenues. Par exemple, Vinny Ohh, un jeune Californien qui veut ressembler à… un extraterrestre. Il ne veut être associé à aucun genre humain et pour parvenir à ses fins, il veut même se faire retirer ses organes sexuels, a-t-il confié à The Daily Mail.

“Plastic Surgery” Vinny Ohh is a makeup artist based in Los Angeles and has undergone over a 100 plastic surgeries costing him an estimated total of $50,000. His end goal was always to look like a genderless alien 🤔 pic.twitter.com/7TqnMeREFC — Sarah Dell (@Love_Promise_S) 7 мая 2018 г.​

À seulement 23 ans, il a subi 110 interventions chirurgicales pour un total de 50.000 dollars. Et pour parfaire son look d'extraterrestre, Vinny porte de grosses lentilles de contact noires.