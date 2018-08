Deux inconnus volent des bijoux de la famille royale en Suède et s’enfuient en bateau

Deux personnes inconnues se sont introduites le mardi 31 juillet dans la cathédrale de Strängnäs, à une centaine de kilomètres à l'ouest de la capitale suédoise Stockholm, pour y voler des précieuses reliques du XVIIe appartenant à la famille royale, ont communiqué les autorités du pays.

Parmi les objets volés on trouve deux couronnes et un orbe (un globe surmonté d'une croix) provenant des ornements funéraires de Charles IX, qui a régné sur la Suède et la Finlande de 1604 à 1611, et de son épouse la reine Christine, ont rapporté les responsables de la cathédrale cités par les médias.

D'après des témoins qui se trouvaient à proximité au moment du vol, les deux hommes se sont enfuis de la cathédrale puis ont sauté dans un petit bateau à moteur blanc.

«J'ai immédiatement remarqué que c'était des cambrioleurs à cause de leur comportement», a affirmé l'un des témoins, Tom Rowell, cité par les médias.

La police a lancé une opération d'envergure pour les retrouver.

«Le travail [de recherche] de la police s'est poursuivi toute la nuit, mais sans succès», a rapporté un communiqué.

D'après les autorités, les bijoux volés sont d'une valeur inestimable.

«Nous ne connaissons pas la valeur des biens volés, si ce n'est qu'il s'agit d'un trésor national», a déclaré à l'AFP Stefan Dangardt, porte-parole de la police.

«Il est simplement impossible de vendre de tels objets, on peut donc seulement s'interroger sur leurs intentions et sur leurs connaissances concernant ces couronnes», a ajouté de son côté Maria Ellior, policière et coordinatrice nationale des crimes culturels et patrimoniaux.

Par ailleurs, ce n'est pas le premier vol de bijoux royaux en Suède. Ainsi, en 2013, des inconnus avaient volé une couronne et un sceptre du roi Jean III qui étaient exposés dans la cathédrale de Vasteras. Les reliques avaient néanmoins été retrouvées quelques jours plus tard dans un sac poubelle, posé au bord d'une route. Les policiers avaient reçu un message anonyme indiquant l'endroit où les bijoux recherchés se trouvaient.

La cathédrale de Strängnäs est connue pour abriter les dépouilles de Charles IX et de ses deux épouses, la princesse Marie et la reine Christine.