Allez le bleu! Les secrets de ce vin bleu turquoise 100% naturel expliqués à Sputnik

Plus rien ne peut vous surprendre? Quid du vin… bleu? C'est une des nouveautés de cet été 2018 qui a débarqué en France: fabriqué dans le sud de l'Espagne, le vin bleu est désormais commercialisé en France par une entreprise basée à Sète, et l'un de ses trois associés, René Le Bail, a expliqué à Sputnik ce qui se cache derrière la couleur atypique de son vin.

© Photo. René Le Bail Les bouteilles du Vindigo

«C'est un vin 100% chardonnay qui est un cépage méditerranéen et un cépage français quand même. Cette couleur bleue est obtenue par macération de la peau de raisin noir où se trouvait un pigment complètement naturel qui s'appelle anthocyane et ça donne cette couleur bleue insolente», a-t-il déclaré au micro de Sputnik, avant de souligner «il n'y a rien, rien de chimique dans la bouteille ni de sucre ajouté».

Alors, rassurés? Tentés même? En ce qui concerne le goût, c'est un vin fruité au goût de cerise, de fruit de la passion, de mangue: «Vraiment, on a trouvé un vin qui a un équilibre dans tous les arômes, dans la couleur», souligne-t-il.

© Photo. René Le Bail Un homme avec un verre de Vindigo

Non seulement le Vindigo peut être consommé indépendamment, mais il est avantageusement servi en cocktail: «Nous avons essayé vodka-Vindigo, c'est excellent, complètement excellent. C'est un vin qui se marie avec tous les cocktails et sa couleur bleue donne tellement de beauté que tout le monde veut le marier avec tous les cocktails. C'est surtout un vin qui est pas très fort en alcool, c'est pour ça qu'il se marie bien avec la vodka, c'est un vin qui fait 11° et demi.»

© Photo. René Le Bail Du Vindigo avec de la vodka

Selon les révélations de l'entrepreneur français, ce sont plutôt les femmes qui l'apprécient «énormément» car les hommes boivent plus de la bière, du whisky et de la vodka. «Les femmes c'est plutôt le vin, le vin rosé, mais si on met du vin bleu, elles adorent le vin bleu.»

© Photo. René Le Bail Vindigo

Le vin bleu c'est comme le rosé, c'est à boire en tout temps, insiste le Sétois, «dès que vous avez un cocktail, dès que vous avez un apéro, dès que vous avez un repas». Le Vindigo s'apprête à apparaître sur toutes les tables que ce soit en hiver ou en été parce qu'on a déjà des demandes des stations de ski et sur les îles, a révélé le producteur.

Par sa couleur bleue turquoise, le vin suscite bien sûr l'intérêt à l'étranger. «On est passé hier en Angleterre, ça continue en Belgique et c'est surtout la France, presque tous les cavistes, mêmes les grandes surfaces, le veulent. Mais nous, on privilégie pour l'instant encore les cavistes. Après, on ira dans les grandes surfaces. Mais d'abord dès qu'on peut travailler avec les cavistes et des petites sociétés, c'est mieux, c'est mieux pour l'économie nationale et locale», assure l'associé de Vindigo.

© Photo. René Le Bail Les bouteilles du vin bleu Vindigo

Si les bouteilles de vin bleu se dirigent déjà vers divers pays étrangers, est-ce que l'entreprise compte de les introduire sur le marché russe? Pour M.Le Bail ce n'est rien de moins qu'… «un rêve»!