Les lois à connaître si on a envie de sexe dans ces pays

Il est des lois à travers le monde plus absurdes les unes que les autres, notamment lorsqu'il s'agit du chapitre du sexe. Petit tour d'horizon des plus insolites.

États-Unis

Il existe des lois assez étranges qui régissent la vie sexuelle des habitants des États-Unis. Ainsi, selon la législation, la seule position sexuelle acceptable à Washington D.C. est le missionnaire. Toute autre position est considérée comme illégale, indique Digitaljournal.com.

CC0 / sasint Lit

À Connorsville, dans le Wisconsin, un homme n'a pas le droit de tirer au pistolet si sa femme est en train d'avoir un orgasme, rappelle 7sur7.be.

À Coeur d'Alene, dans l'Idaho, les policiers ne sont pas autorisés à s'approcher d'une voiture à l'arrêt s'ils croient que ses occupants sont en train de faire des galipettes. Les forces de l'ordre doivent s'approcher en voiture, klaxonner trois fois et attendre deux minutes avant de demander aux coquins présumés de sortir de leur auto.

Au Minnesota, avoir des relations sexuelles avec un poisson mort est interdit, rappelle Fox News.

CC0 / ulleo Poisson

Le propriétaire de chaque hôtel à Hastings, dans le Nebraska, est fondé à demander à ses clients de se vêtir d'une robe de nuit ou d'un pyjama. Aucun couple, même marié, ne peut dormir entièrement nu.

Et ce qui est le plus impressionnant, c'est la loi sur le sexe à Bakersfield en Californie. Selon la législation, si on prévoit de coucher avec Satan, on est obligé d'utiliser des préservatifs, comme l'indique Demotivateur.fr.

Colombie

À Cali, une femme ne peut avoir des rapports sexuels qu'avec son mari. Et la première fois, la mère de la femme doit même être présente dans la pièce, indique le portail Over-blog.com.



Royaume-Uni

À Londres, il est interdit de faire l'amour sur une moto garée, rappelle BFMTV. La question reste ouverte si on tente de le faire sur une moto en marche.

CC0 / SplitShire Moto

Estonie

Il est interdit de jouer aux échecs pendant les rapports sexuels à Tallinn, indique Firerank.com.

Liban

Au Liban, les hommes peuvent avoir des rapports sexuels avec des animaux, du moment que ce sont des animaux féminins. Avoir des rapports sexuels avec des animaux masculins est un délit puni de mort.

Bahreïn

À Bahreïn, la loi permet à un médecin de sexe masculin de faire un examen gynécologique à une femme, mais il ne peut regarder directement ses organes génitaux. Il peut seulement les voir dans un mirroir.

CC0 / VerSon Mirroir

Guam

Au Guam il est interdit de se marier en étant vierge. Donc, il y a des hommes dont le travail consiste à déflorer les femmes. De quoi sans doute créer quelques vocations.

Indonésie

En Indonésie la masturbation est passible de la peine de mort. Selon Doctissimo.fr, cela doit être par décapitation.