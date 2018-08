Un garçon diffuse une photo de son mariage et elle devient la meilleure au monde

Un Britannique âgé de 25 ans, Kevin Kennedy Ryan, a obtenu une des plus rares photos de mariage sans aucune intention de le faire.

Le garçon a fêté le troisième anniversaire de son mariage en diffusant sur Twitter une photo prise lors de la cérémonie. Mais au lieu de félicitations habituelles et commentaires gentils, il a reçu un tas de questions étonnées. Si la photo est vite devenue virale, c'est que le photographe avait réussi à prendre un moment triste et rigolo en même temps

Three years ago, I married the love of my life and my sister fell over pic.twitter.com/9jaSazmiir — Kevin Kennedy Ryan II 🌹 (@K_47) 25 июля 2018 г.

​«Il y a trois ans. Je me suis marié à l'amour de toute ma vie et ma sœur est tombée.»

Les fiancés habitaient à Sheffield (Angleterre, mais ils ont décidé de se marier à Chicago où il faisait très chaud cet été-là. Les préparatifs ont pris beaucoup d'énergie aux fiancés et à leur proches, ce qui fait que lorsqu'un prêtre a prononcé: «À présent, vous pouvez vous embrasser», on entendu un bruit mat. C'était la sœur du fiancé qui avait perdu connaissance à cause de la chaleur étouffante. Heureusement, tout s'est bien terminé, le photographe a refait des photos et l'incident a été oublié.

I really hope you have this framed! This is the best wedding picture I've ever seen!

Lorsque Kevin a obtenu les photos, il a remarqué celle avec sa sœur gisant par terre. Il en était mort de rire. C'est justement par cette photo que Kevin a décidé de fêter son anniversaire de mariage.

Les commentaires ne se sont pas fait attendre:

I really hope you have this framed! This is the best wedding picture I’ve ever seen! — Craig Drought (@CraigDrought) 26 июля 2018 г.

​​«J'espère que la photo est dans un cadre. C'est la meilleure photo de mariage que j'aie jamais vue».

Epic wedding picture! HILARIOUS!

Remember that time….;) — JETMEDIA (@JETMEDIA2) 27 июля 2018 г.​

​«Une photo épique!!!»