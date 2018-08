L’influence de l’accès à internet sur la durée et la qualité du sommeil établie

Les spécialistes de l'Université italienne Bocconi affirment avoir établi un lien entre l'accès à internet à haut débit et le sommeil. Selon les résultats de leur recherche publiés dans le Journal of Economic Behavior and Organization, la durée du sommeil des personnes connectées est réduite de 25 minutes par jour.

De plus, ces internautes sont plus susceptibles de dormir pendant moins de six heures par jour.

L'influence de l'accès à Internet à haut débit sur le sommeil est la plus importante dans le groupe des 18 à 30 ans.

Par ailleurs, les personnes qui surfent sur la Toile avant de s'endormir se sont déclarées insatisfaites de la qualité de leur sommeil.

Les chercheurs italiens sont arrivés à ces conclusions après avoir analysé les résultats d'un sondage effectué par l'Office fédéral allemand de la statistique entre 2012 et 2013 auprès de 5.500 personnes.