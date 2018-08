Et si c’était LUI derrière les chaleurs étouffantes en France et en Europe?

Toute l'Europe étouffe sous des températures extrêmes. Et même si plusieurs experts expliquent cette vague de chaleur par des raisons climatiques, il y a bien ceux qui font porter le chapeau au… Président russe. Certes, c'est lui en personne et la Main du Kremlin qui se penchent sur une mission d'ampleur: «Pourrir l'été» des Européens!

«Canicule en Europe, la faute à Vladimir Poutine», tel était le ton de nombreux commentaires qui se sont abattus sur les réseaux sociaux depuis l'arrivée des chaleurs dans les pays d'Europe, dont la France.

La canicule auSsi! Je sens que c'est bien pOuTine — OmArOun91 (@OmArOun91) 5 августа 2018 г.

#Russie la canicule c'est aussi Poutine?

oh la la, on est mal! patron, on est mal! — Narquin Jean-Yves (@Narquin_JY) 6 августа 2018 г.

Je rajouterai même que la canicule c est sûrement Poutine qui nous l envoie! — TARTINE (@TARENTELLE1962) 5 августа 2018 г.

​Plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux semblent n'avoir pas douté une seule seconde que Vladimir Poutine «contrôlait la météo» à l'échelle planétaire.

Poutine est responsable de la canicule, faut pas oublier qu'il contrôle la météo https://t.co/PdW0rCFmuA — david creuzot (@DavidCreuzot) 6 августа 2018 г.

​Certains internautes ont même demandé à Vladimir Poutine de redescendre les températures à 25°C…. S'il vous plaît, Monsieur le Président, faites cette petite concession à l'Europe!

Poutine nous met encore un peu de canicule aujourd'hui. 31°.

Svp Vladimir, on pourrait redescendre à 25°? merci https://t.co/C1OM7rid2L — justunpeudebonsens (@justelebonsens) 6 августа 2018 г.

​Selon de nombreux utilisateurs de Twitter, l'objectif de la Main du Kremlin n'était pas seulement de faire suer les Européens, mais aussi d'ennuyer Emmanuel Macron en faisant «sortir» l'affaire de son ancien collaborateur Alexandre Benalla puis en envoyant une canicule en France. Quelle belle idée!

Allô c est #poutine donc ont va pourrir l été de #macron!

Faite sortir l affaire #Benalla!

Puis faite une #canicule!

Et montrer aux français le vrai visage de leurs dirigeants!

C est tout Mr #Poutine?

Oui il a pas à faire le malin à ma coupe du monde! pic.twitter.com/6frwNatZ08 — iguederzencyril (@tatassup91) 5 августа 2018 г.

​Il y a toutefois des internautes qui ont ridiculisé de telles suppositions.

C'est assez fantastique toutes ces "blagues" sur "C'est Poutine qui subventionne ce tweet — haha moi aussi j'ai tweeté sur Benalla ça veut dire je fais partie du complot russe? Haha c'est drôle" comment on est passé de #Benalla à moquer les gens qui dénoncent les poutiniens… — Antonin Grégoire (@Antonyn6) 5 августа 2018 г.

​Bref, en attendant que Vladimir Poutine accorde sa miséricorde et baisse les températures extrêmes en Europe, nous vous conseillons d'éviter le Soleil et de passer plus de temps à l'ombre et dans les piscines car la canicule peu parfois faire avoir d'étranges idées…