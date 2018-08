Pentagramme, étoile, cratère… Les plus insolites trouvailles sur Google Earth (images)

Les utilisateurs de Google Earth trouvent quotidiennement des objets et endroits étranges aux quatre coins du monde: des géoglyphes anciens aux symboles satanistes. Voici une sélection des découvertes les plus surprenantes que les internautes curieux ont faites au fil des années en parcourant virtuellement notre planète.

Admirer les montagnes d'Italie, se promener le long des côtes grecques, explorer les forêts tropicales d'Amérique du Sud… avec le service de Google Earth tout est possible! Explorer les paysages du monde entier avec l'aide des images de satellite est devenu un hobby pour des milliers d'internautes, qui, à leur propre surprise, font souvent des découvertes étranges.

© Sputnik . Alexey Kudenko Un minéral plus dur que le diamant découvert en Sibérie

Bien que les internautes passionnés d'ufologie et de théories du complot avancent avoir repéré un vaisseau extraterrestre sur Google Earth, dans la plupart des cas, une explication logique et rationnelle existe pour faire taire les complotistes. Voici une sélection des plus étonnantes découvertes faites sur Google Earth.

Le pentagramme géant

Un message laissé par les satanistes? Un pentagramme géant de plus de 350 mètres a été repéré par les internautes au nord du Kazakhstan. Il s'agit tout simplement d'un ancien parc en forme d'étoile, dont la végétation a disparu au fil des ans, a expliqué l'archéologue kazakh Emma Ousmanova.

Les lèvres du désert

Des lèvres sensuelles sont apparues en plein désert, laissant penser qu'il s'agit de l'œuvre d'un ambitieux artiste, mais détrompez-vous! Il s'agit de l'œuvre de la nature: cette colline a pris cette forme inhabituelle au fil des années dans un désert du Soudan.

Un objet rond au large de la Grèce

Un utilisateur a trouvé un objet rond de taille énorme au large de la côte grecque, dans la mer Égée. L'objet mesurait environ 67 mètres en longueur, selon ses estimations. Bien sûr, il n'a pas fallu longtemps aux amateurs de la théorie de la conspiration pour commencer à croire que Google cache des secrets à la vue de tous. Pour le moment, aucune autre explication n'a été donnée.

Une empreinte digitale gigantesque

On pourrait croire que cette empreinte digitale a été laissée par un géant qui se promenait dans un parc de la ville d'Hove, au Royaume-Uni. Pourtant, l'empreinte est bien connue de la population locale: il s'agit en fait d'un labyrinthe au ras du sol de trente-six mètres de long et d'une cinquantaine de mètres de large.

La mystérieuse étoile du Nevada

De nombreux utilisateurs utilisent le mécanisme de Google Earth pour tenter de découvrir les mystères du monde, tels que ce symbole effrayant dans le désert du Nevada.

Outre la ville lumineuse de Las Vegas, cet État américain abrite de vastes étendues de désert. Repérée au cœur du désert, non loin de la célèbre zone 51, une étoile gravée dans le sol a rendu les internautes perplexes. Pour l'heure, sa présence reste encore un mystère.

Le géant de Tarapacà

Un immense dessin de 85 mètres gravé dans le sol a reçu le nom de Géant d'Atacama (ou el Gigante de Atacama). Il se trouve à environ 15 km au nord-est de la ville chilienne d'Huara et à 90 km de celle d'Iquique, dans le désert d'Atacama. On suppose qu'il représente soit un chaman (ou un yatiri), soit la divinité andine Tunupa-Tarapaca, qui fit un voyage du lac Titicaca à l'océan Pacifique.

Malgré les recherches, on ignore quelle civilisation a réellement érigé ce géant. Il fait partie d'un vaste ensemble de 21 géoglyphes répartis dans la zone.

Un cratère immense dans l'Arizona

Les utilisateurs ont déniché sur Google Earth un cratère mystérieux dans le nord de l'Arizona, nommé Meteor Crater, aussi appelé cratère Barringer. Bien sûr, les amateurs d'Ovnis ont crié à l'unisson que ces images confirmaient l'intrusion des extraterrestres sur Terre. Cependant, ce mystère a été résolu lorsque les scientifiques ont révélé que la roche frappait la Terre à une vitesse beaucoup plus lente que ce que l'on croyait auparavant, précise le journal.

Le souffle du désert

Un portail en spirale vers un univers alternatif? Peut-être un message extraterrestre? Ou un ancien monument à une créature surnaturelle? Cette structure en spirale géante dans le désert égyptien isolé, non loin des rives de la mer Rouge, est une installation artistique appelée Desert Breath (Le souffle du désert en anglais). En mars 2007, Danae Stratou, Alexandra Stratou et Stella Constantinides ont créé cette œuvre d'art de 100.000 mètres carrés destinée à célébrer «le désert comme un état d'esprit, un paysage de l'esprit».

Île-dans-un-lac-sur-une-île-dans-un-lac-sur-une-île

Aux Philippines, il y a une île dans un lac sur une île dans un lac sur une île. Pas si simple à imaginer? Sur la plus grande île des Philippines, Luçon, il y a le lac Taal. Et dans ce lac se trouve une île avec un volcan en son sein: Volcano Island. Un lac de cratère s'est formé au milieu de ce volcan et au milieu de ce lac… une île!