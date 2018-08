Le prince Harry dévoile la semelle de sa chaussure… trouée

Décidément, pour ce qui est vêtements et chaussures, la chance ne semble pas être du côté du prince Harry et de Meghan Markle. En effet, les photographes ont immortalisé récemment le moment où un bouton lâché de la robe de la princesse avait laissé entrevoir son soutien-gorge.

Maintenant, c'est au tour du prince de vivre un petit incident qui n'a pas manqué lui non plus d'être immortalisé. Et ce, également le 4 août, lors du mariage de ses amis Charlie van Straubenzee et Daisy Jenks.

© AP Photo / Yui Mok/PA Meghan Markle dévoile son soutien-gorge… accidentellement (photo)

Un invité a posté une image du prince Harry où il prononce un discours. Et — grosse surprise! — ceux qui avaient un regard perçant ont pu remarquer un trou sur la semelle de sa chaussure gauche.

La façon de s'habiller du prince Harry et de Meghan Markle est toujours passée à la loupe et les journalistes et utilisateurs de réseaux sociaux ne manquent aucune occasion pour complimenter, mais surtout critiquer, les deux tourtereaux au sujet de leurs tenues vestimentaires notamment.